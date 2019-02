In 2018 zowat elke dag een GAS-PV voor sluikstorten Wannes Vansina

14 februari 2019

11u50 0 Mechelen Zowat elke dag werd vorig jaar in Mechelen een GAS-PV uitgeschreven voor sluikstorten, 325 om precies te zijn. 160 personen werden beboet voor het aanbieden van afval op het verkeerde tijdstip.

De stad zet zwaar in op de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. “Bewoners en beleid storen zich mateloos aan dat fenomeen. We proberen het daarom op alle mogelijke manieren te beteugelen. Met toezicht door politie, gemeenschapswachten, vaststellende ambtenaren en sluikstortcamera’s. Met succes, want het aantal betrappingen neemt jaar na jaar toe”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

In 2018 werden in totaal 325 vaststellingen van sluikstorten en zwerfvuil gedaan . De GAS-PV’s van de politie vertegenwoordigen met 70% het grootste deel, maar ook de GAS-PV’s van 21 ‘citytroopers’ (vaststellende ambtenaren) neemt opvallend toe. “Met 97 bestuurlijke verslagen zijn ze nu al goed voor 30% van alle vaststellingen inzake sluikstorten en zwerfvuil. In 2017 was dat nog 14%, in 2016 nog maar 7%.”

Daders riskeren in veel gevallen de maximumboete van 350 euro. “Wie betrapt wordt, riskeert in veel gevallen de maximum GAS-boete van 350 euro, zeker bij herhaling of bij sluikstorten op plaatsen waar stad extra heeft gesensibiliseerd. Meestal worden ook de ruimingskosten nog verhaald op de dader. Zo kan een boete al gauw oplopen tot duizend euro en meer”, aldus nog Somers.

Naast de 325 GAS-PV’s voor sluikstorten en zwerfvuil, werden er ook 160 opgesteld voor het aanbieden van afval op een verkeerd tijdstip. “In Mechelen controleren we ook nauwgezet op de tijdstippen waarop afval mag aangeboden worden. Ook dat is gereglementeerd en willen wij afdwingen. In veel gemeentes blijft zo’n reglement dode letter. Bij ons niet”, aldus Preventieschepen Abdrahman Labsir (Open Vld).