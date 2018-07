In 2008 beloofd, pas nu schop in de grond AUGUSTIJNENSTRAAT KRIJGT LANGVERWACHTE HERAANLEG WANNES VANSINA

13 juli 2018

02u36 0 Mechelen Een aannemer start na het bouwverlof eindelijk met de heraanleg van de Augustijnenstraat in het centrum van Mechelen. De buurt slaakt een zucht van opluchting, want de straat verkeert in erbarmelijke staat. Sommige bewoners durven zelfs niet meer over de stoep te gaan omdat deze er zo slecht bijligt.

Aannemer Houwelyckx start op 7 augustus de werkzaamheden en zal de straat en de onderliggende riolering vernieuwen van het kruispunt met de Leegheid tot de Meysbrug. Ook de Sint-Pietersberg krijgt nieuwe bestrating. "Voorts gaan we in 't Vlietje en in de Augustijnenstraat de vliet accentueren via fonteinelementen en vlietbeton. De stad investeert zo weer verder in de opwaardering van één van haar straten met een knipoog naar het verleden", zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA).





"Ein-de-lijk"

De werkzaamheden zullen vermoedelijk duren tot mei. Agnes Reynaert van 'Het klein comité van de Augustijnenstraat' slaakt een zucht van opluchting. "Ein-de-lijk", zegt ze. De vernieuwing was al beloofd ten tijde van de afbraak van de Euroshopping in 2008, toen de straat een massa vrachtwagens met puin te slikken kreeg. In 2015 werd dan ook eindelijk een budget ingeschreven in de begroting, maar toch belandde het project nog op de lange baan. "Mijn man is niet goed te been en durft de stoep zelfs niet meer te gebruiken, uit schrik om te vallen. Dus gaat hij maar over de rijweg", zegt Reynaert. "Ik denk dat de stad de aanleg heeft uitgesteld omdat er weinig prestige mee gemoeid is. Eigenlijk zijn we als bewoners veel te braaf geweest, maar goed. We zijn blij dat er gestart wordt."





Het stuk tussen de Meysbrug en de vest wordt niet mee vernieuwd. Jean-Luc Verheyden hoopt dat daar in een volgende fase werk van kan worden gemaakt. "Want de situatie is er levensgevaarlijk. De rijbaan is te smal voor wagens en fietsers, dus rijden die laatste vaak op het voetpad. Tijdens de drukke momenten durf ik mijn garage niet uit te rijden. Ik ben voorzichtig, maar dan nog is het een wonder dat nog nooit een fiets op mijn wagen is gebotst. Het is misschien geen slecht idee om fietsers komende van de vest te laten rondrijden via de Bleekstraat." Hij verzet zich ook tegen het idee om nog slechts een uitrijstrook te voorzien op het einde van de Augustijnenstraat. "Want dan kan het verkeer niet meer weg en wordt dit hier een stinkende autostrade." Volgens schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA) is een beslissing voor het laatste stuk Augustijnenstraat er een voor de volgende bestuursperiode. "We bereikten al wel een akkoord met de school in verband met de voorliggende groenstrook zodat de straat breder kan worden gemaakt." Het gaat om een investering van 1,7 miljoen euro.