Illegaal dealt cocaïne om centje bij te verdienen: “Ik moest hier in het zwart werken en werd vaak in het zak gezet.” Tim Van der Zeypen

10 april 2019

15u25 0 Mechelen Het parket in Mechelen heeft een celstraf gevorderd van een jaar effectief en een geldboete van 8.000 euro tegen Soufian E.M. (25). De twintiger uit Marokko verblijft al drie jaar illegaal in ons land. Hij stond terecht voor het verhandelen van cocaïne. De feiten werden niet betwist.

“Ik werkte hier in het zwart en werd vaak in het zak gezet. Ik deed het om een centje bij te verdienen. Anders kon ik niet overleven”, klonk het vandaag op zitting. De twintiger verscheen aangehouden voor rechter Jessica Bourlet. In november 2018 werd hij opgepakt. Hij werd toen tegengehouden met drie pakjes cocaïne. Opmerkelijk is dat de twintiger op dat moment was vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter.

Vijf maanden eerder al voor de eerste keer werd opgepakt. “Hij had toen zes pakjes cocaïne op zak. Net zoals twee gsm-toestellen en zo’n driehonderd euro cash geld”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. “De onderzoeksrechter besloot toen om hem vrij te laten onder voorwaarden maar hield hem wel in de gaten.”

Telefonie-taps

Al snel tijdens zijn verlating kwam hij opnieuw in het vizier van de politie. Dit omdat een afnemer verklaarde dat ze net van hem cocaïne had gekocht. Ook uit telefonie-taps bleek dat hij opnieuw aan het dealen was. De politie voerde een huiszoeking uit in zijn woning in de Kromme Elleboogstraat. Daar werd er net geen veertig gram cocaïne gevonden, een precisieweegschaal en een geldsom van net geen 4.400 euro. Beklaagde werd opgesloten in de gevangenis en opnieuw verhoord.

82.400 euro

De 25-jarige ontkende de feiten niet. Alleen werden wel het vermogensvoordeel en de periode waarin hij dealde betwist. Volgens het parket was hij een jaar actief en verdiende hij in die periode naar schatting zo’n 82.400 euro. Volgens de twintiger zelf was hij maar een paar maanden actief en had hij er niet zòveel geld mee verdiend. “Als je kijkt naar hoe hij leefde, zie je dat hij er geen luxeleventje aan overhield”, zei meester Saïd Aboulakil. “De woning werd na de huiszoeking onbewoonbaar verklaard, zijn kledij lag op een hoopje bij elkaar.” Hij vroeg om de celstraf én geldboete met uitstel op te leggen.

Vonnis op 29 april.