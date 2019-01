IJzel verrast tientallen fietsers: spoeddienst heeft handen vol Wannes Vansina

18 januari 2019

17u20 0

De ijzel van deze ochtend heeft heel wat fietsers in Mechelen verrast. De spoeddienst van AZ Sint-Maarten werd overspoeld door slachtoffers van valpartijen. Vooral op bruggen was het uitkijken geblazen. Menig slachtoffer was dan ook boos op de stad omdat die niet de nodige voorzorgsmaatregelen zou hebben genomen. De uitvoeringsdiensten waren nochtans uitgerukt om te strooien, maar dat kon niet verhinderen dat sommige plaatsen er spekglad bij lagen. Nog tot na de middag werden mensen verzorgd op spoed. Woordvoerder van AZ Sint-Maarten Dany Daelemans kon er geen cijfer opplakken. “Het betreft vooral breuken en snijwonden aan ellebogen, sleutelbenen, gezichten, handen en heupen.”