IJssalon nICE start in The Box 03 maart 2018

02u40 0

Nog tot en met 31 mei kan je van roomijs en sorbet smullen op de Mechelse Korenmarkt. Kristof De Bois en Leen Verhoogen namen met hun ijssalon nICE! hun intrek in 'The Box', de plek waar horecazaken hun concept kunnen uittesten. "Ik wou al een tijdje iets ondernemen in een bruisende stad", vertelt uitbater Kristof De Bois, die al actief is in Huldenberg en Overijse. "De mogelijkheid om het concept van nICE! dan ook uit te testen in deze stad, kwam dan ook als geroepen. Ook de timing zit perfect: het ijsseizoen start traditioneel met de eerste mooie lentedagen in maart."





In The Box Mechelen zal nICE! dagvers schepijs, maar ook ijscoupes, Brusselse wafels, pannenkoeken, koffie en thee aanbieden. nICE! is van woensdag tot en met zondag geopend vanaf 12 uur. (WVK)