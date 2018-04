IJsjeskampioen opent salon in Geitestraat 12 april 2018

De Belgisch kampioen ijsbereiden van vorig jaar opent zaterdag een ijsjeszaak in Mechelen. Sander Tobback (21) en zijn vriendin Romy Houvenaghel (19) zullen in de Geitestraat ijsjes aan de man brengen.





Tobback is kok van opleiding. Omdat hij vond dat het in de restaurants waarin hij werkte pover gesteld was met het geserveerde ijs, legde hij zich daarop toe. L'Origien werd geboren. Aanvankelijk werden ijsjes verkocht vanuit hun caravan 'Ons Karamel' in Kampenhout, vanaf zaterdag ontdekt ook Mechelen de koude lekkernij van het koppel. "Twee maanden geleden hebben we een schoenwinkel gekocht en deze sindsdien verbouwd. Klanten kunnen binnen een ijsje - maar evengoed een koffie, wafel of koekjes - eten, of eentje nemen aan het open raam", legt Romy uit.





Vorig jaar schopte Sander het tot beste Belgische ijsbereider tijdens een wedstrijd met zijn passie-mango-ijs. "Het klinkt cliché, maar bij ons is alles écht vers. Daarom ook geen twintig smaken, maximum tien. Die zullen variëren met de seizoenen, zoals het aardbei-ijs, het zuringijs of citroen-basilicumijs", vertelt Sander. Het atelier blijft in Kampenhout, waar ze op 23 april opnieuw een zomerpop-up zullen openen, in een container dit keer. Met Ons Karamel willen ze vooral op evenementen staan. L'Origien levert ook ijs aan winkels in het Kampenhoutse en aan Würst. (WVK)