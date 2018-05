IHAM heropent vernieuwde beachvolleybalvelden 31 mei 2018

Sportschepen Walter Schroons (CD&V) heeft woensdag de nieuwe beachvolleybalvelden aan sporthal IHAM ingehuldigd en ingespeeld met leerlingen van COLOMAplus.





De oude velden moesten baan ruimen voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg voor de Stationsparking. "De ligging van de velden is nu beter dan voordien: de velden liggen naast elkaar. Het is bijgevolg niet meer storend wanneer ze samen gebruikt worden."





Zonder stenen

"Verder werd er nieuw zand aangevoerd, het speelveld is dus opnieuw vrij van takken, stenen of onkruid", zegt Schroons. Ook het oude petanqueveld werd vernieuwd. Het speeltuintje is er nog steeds, alleen op een andere plaats. De vernieuwingen werden bekostigd door de NMBS in ruil voor de grond voor de toegangsweg. (WVK)