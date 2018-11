Igemo trekt ontwikkeling Papenhof weer op gang Wannes Vansina

09 november 2018

13u30 1 Mechelen Igemo start de ontwikkeling van woonwijk Papenhof in de Mechelse wijk Nekkerspoel opnieuw op. Op 20 november organiseert de intercommunale een lanceringsmoment voor de verkoop van 27 bouwkavels voor bijna-energieneutrale eengezinswoningen.

De kavels liggen in het verlengde van de Hofkes: de 43 woningen die enkele jaren geleden werden gerealiseerd door een tijdelijke vereniging met het Mechelse Willemen en het Hasseltse DMI Vastgoed. Aanvankelijk zouden de promotoren ook het vervolg bouwen, maar het contract werd in 2015 stopgezet. “We hebben beslist om de restende grond als bouwkavels op de markt te brengen, met dien verstande dat er wel gewerkt wordt met een architectenpoel. Voor ons is het belangrijk dat er een nieuwe woningen zich niet als een tang op een varken verhouden tot de oude. Kopers kunnen kiezen uit ontwerpen van vijf architecten”, zegt Peter De Bruyne van Igemo. De bouwkavels liggen aan de toekomstige woonerven Raapsteelhof en Aardpeerhof. Voor de geplande 27 woningen bovenop een parkeergarage langs het Aspergeveld zal Igemo wél met een bouwpromoter werken. De aanbestedingsprocedure is lopende.

Nieuw RUP

Voor de derde fase van Papenhof, de groenzone tussen de Nijverheidsstraat en het Papenhofpark, is een herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig vooraleer daar gebouwd zal worden. “In plaats van holderdebolder een nieuw RUP op te starten, laten we expert-ontwerpers eerst een soort masterplan maken. De procedure om een ontwerpteam aan te stellen, loopt momenteel. Het moet bekijken hoe we fase 3 op een goede manier kunnen inrichten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit die we hebben vooropgesteld. Daar willen we dan een akkoord over met de stad en ook de buurtbewoners zullen worden betrokken.” De Bruyne schat dat het ganse planningsproces zo’n anderhalf jaar in beslag zal nemen.

Meer info over de verkoop van de bouwkavels is terug te vinden op www.wonen-papenhof.be.