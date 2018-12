Iedereen welkom op Pitzemburg for Life Wannes Vansina

18 december 2018

16u30 0 Mechelen Het Busleyden Atheneum in Mechelen maakt zich op voor een nieuwe ‘Pitzemburg for Life’, de jaarlijkse winterhappening van de school voor het goede doel.

“Elk jaar tijdens de warmste week steunt Busleyden Atheneum goede doelen in het kader van Music For Life met ‘Pitzemburg for Life’ als orgelpunt. Op donderdag 20 december is er opnieuw de jaarlijkse winterhappening met sterke muziekoptredens en veel sfeer. Iedereen is van harte welkom” zegt organisator Steven van der Taelen. Het feestje vindt van 18 tot en met 24 uur plaats op de speelplaats van campus Pitzembrug in de Bruul. Vier bands treden kosteloos op: Cannaerts & Van Cutsem, 800 gram akoestiek, Rollmpos en Checkpoint Charlie. “Solidariteit dragen wij als UNESCO-school hoog in het vaandel. Geld inzamelen voor goede doelen past hier in. Dat het ingezamelde geld via Barts Weg vzw ten goede komt van wetenschappelijk onderzoek naar sarcoomkanker stemt dan weer volledig overeen met een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.”