ICT'ers houden sociale teambuilding 05 mei 2018

Medewerkers van het Mechelse ICT-bedrijf Canguru hebben vrijdagnamiddag de handen uit de mouwen gestoken tijdens een sociale teambuilding in de Dijlestad. Tijdens Engagevents staken ze een helpende hand toe bij verschillende sociale organisaties zoals het CAW, de Dierenbescherming of het straathoekwerk. Terwijl een team op een buurthappening in de Varkensstraat drankjes serveerde, muziek maakte en met de buurtbewoners praatte, waren andere teams bezig met het opknappen van een tuin, het maken van zitbanken en boekenkasten of het renoveren van hokken. De actie werd gecoördineerd door het straathoekwerk. (WVK)