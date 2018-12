Humanistisch Verbond houdt Warmste Fakkeltocht voor Welcome in Mechelen Wannes Vansina

11 december 2018

15u46 0

Het Humanistisch Verbond Mechelen organiseert op zaterdag 15 december ‘De Warmste Fakkeltocht’ in het kader van de Warmste Week. Het hoopt om 18.30 uur zoveel mogelijk deelnemers te verzamelen op de Schoenmarkt, waar de tocht zal vertrekken en weer aankomen. Het onthaal en het afhalen van fakkels start al een uur vroeger in het Vrijzinnig Centrum De Schakel. De opbrengst gaat naar Welcome in Mechelen, een netwerk van Mechelaars dat asielzoekers welkom heet en opvangt. Meer info en inschrijvingen op www.dewarmstefakkeltocht.be. De actie steunen kan ook door een symbolische fakkel (10 euro) te kopen. Het licht staat voor vrijzinnig humanisten symbool voor vrij denken, solidariteit, verlichting, samenhorigheid en warmte.