Huisartsenwachtpost AZ Sint-Maarten staat ten dienste van 128.000 mogelijke patiënten Wachtpost gaat open op zaterdag 1 december Antoon Verbeeck

25 november 2018

10u48 0 Mechelen De nieuwe huisartsenwachtpost in ziekenhuis AZ Sint-Maarten opende op zaterdag de deuren voor een rondleiding. Vanaf zaterdag 1 december zullen patiënten er van vrijdagavond tot maandagmorgen en op feestdagen terecht kunnen voor een consultatie. Een 130-tal dokters uit de regio zijn er via een beurtrol van wacht.

De huisartsenwachtpost wordt de nieuwe buur van de spoedafdeling van AZ Sint-Maarten. Aan de zijkant van het ziekenhuisgebouw heeft het een aparte ingang en parking voor de patiënten. “Het feit dat we onderdeel uitmaken van het ziekenhuis biedt tal van voordelen. De drie consultatieruimtes en wachtzaal van de huisartsenwachtpost worden tijdens de week gebruikt door gespecialiseerde artsen van het ziekenhuis en hun patiënten. De lokalen doen dus zeven dagen op zeven dienst. Wanneer blijkt dat een patiënt van de huisartsenwachtpost hoogdringend hulp nodig heeft en eerder naar de spoedafdeling moet, moet die maar een deur verder zijn. Dat geldt net voor het omgekeerde, wanneer op spoed blijkt dat een huisarts de patiënt kan verder helpen”, vertellen huisartsen Stijn Festraets en Mirella Van der Wilt.

“De wachtpost is er om te helpen bij dringende medische gevallen. Koorts, hevige buikpijn, een kleine snijwonde,... de zaken waarmee je tijdens de week naar de huisarts gaat en niet kunnen wachten tot het spreekuur op maandag. Waar dient de post niet voor: preventieve onderzoeken, allerlei niet-dringende attesten en het afhalen van voorschriften voor chronische medicatie. We zijn de derde huisartsenwachtpost in ons land die gebruik zal maken van het nummer 1733, dat op termijn een centraal oproepnummer moet worden in België. We vragen om eerst naar dit nummer te bellen vooraleer je de verplaatsing naar de wachtpost maakt. Op die manier kunnen we inschatten of de hulp al dan niet dringend is.”

De huisartsenwachtpost krijgt twee raadplegende artsen, een dokter die ter plaatse gaat voor huisbezoeken en een arts die bij drukke periodes invalt. Het vervangt het huidige weekendsysteem met de dokters van wacht en staat ten dienste van inwoners uit Zemst, Eppegem, Hofstade, Mechelen, Walem, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden en Weerde. De inwoners van deelgemeenten Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Rijmenam en Elewijt kunnen momenteel al terecht bij een wachtpost in een andere gemeente. “We schatten dat om een 128.000 inwoners gaat. Uit navraag bij andere posten blijkt dat eens het systeem met de dokter van wacht werd ingeruild voor er een huisartsenwachtpost, er meer mensen tijdens het weekend naar de huisarts gaan. Het opzoekwerk naar de dokter van wacht wordt verleden tijd en patiënten weten nu meteen waar ze moeten zijn. De drempel wordt veel lager.” De wachtpost ontvangt patiënten van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur. Op de avond voor een feestdag gaat de post open om 19 uur tot de ochtend na de feestdag om 8 uur.