Huisarts van wacht voortaan in Sint-Maarten PATIËNTEN MOETEN NAAR CENTRAAL PUNT IN NIEUW ZIEKENHUIS WANNES VANSINA

24 mei 2018

02u43 0 Mechelen Inwoners die tijdens het weekend of op feestdagen nood hebben aan een huisarts, moeten daarvoor vanaf 1 december naar het nieuwe Sint-Maartenziekenhuis. De 125 huisartsen van Huisartsenkring Dijle en Nete openen er een wachtdienst naast de spoed.

Het werkingsgebied van Dijle en Nete omvat Mechelen, Sint-Katelijne-Waver (uitgezonderd Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Bonheiden (uitgezonderd Rijmenam) en Zemst (uitgezonderd Elewijt). Momenteel ontvangen de huisartsen tijdens het weekend en op feestdagen patiënten in hun privépraktijk volgens een beurtrolsysteem. Een beurtrol voor de artsen blijft, maar ze houden hun consultaties vanaf december tussen vrijdag 19 uur en maandag 8 uur nog wel op slechts één locatie: de polikliniek van het Sint-Maartenziekenhuis, en dat dag en nacht. Ze zetten er letterlijk hun bed. Het grote voordeel is dat patiënten met dringende medische problemen - dus niet voor bijvoorbeeld de verlening van een voorschrift - er altijd terecht zullen kunnen zonder afspraak te maken. Gedaan dus met de huisarts van wacht en de weg te zoeken. Bovendien kan de wachtdienst meteen doorverwijzen naar de naastgelegen spoedafdeling indien nodig. Nadeel is dat een aantal patiënten een stuk verder zal moeten om een dokter van wacht te zien.





"Afstand is relatief"

"Voor alle patiënten is de afstand kleiner dan 15 kilometer. Afstand is relatief, maar sommigen vinden dit misschien ver. Maar dit weegt absoluut niet op tegen de zekerheid dat je op deze vaste, centrale plaats altijd een arts vindt die de aangepaste hulp kan bieden", relativeert wachtcoördinator Stijn Festraets. Iedereen met een dringende medische vraag is welkom in de wachtpost, huisbezoeken zijn wel enkel voor patiënten uit het werkingsgebied. "En enkel voor zij die zich echt niet kunnen verplaatsen", benadrukt toekomstig coördinator Evelien Lammers. De huisbezoeken tijdens de weekends en op feestdagen zullen overigens gebeuren door een huisarts mét chauffeur. "De wachtarts kan snel worden afgezet en moet niet zoeken naar een parkeerplaats. Daarnaast kan de bestuurder in twijfelgevallen mee naar binnen voor extra veiligheid. Alleen op de baan ben je als huisarts kwetsbaar", zegt Festraets. Bovendien zorgt de nieuwe manier van werken ervoor dat ze met minder en in kortere shiften (van 12 in plaats van 24 uur) toch meer patiënten kunnen behandelen, ook omdat een onthaalbediende de administratie voor zijn rekening neemt. "Nu gebeurt het bij een wachtdienst dat je iemand aan het hechten bent en tegelijk toch de telefoon moet opnemen", zegt huisarts Lorien Mertens. De komst van de huisartsenwachtpost past in het project van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block om de komende vier jaar het ganse grondgebied te voorzien van netwerken van wachtposten. Momenteel wordt werk gemaakt van een informatiecampagne.