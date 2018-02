Huis van de Mechelaar minder vaak open 01 februari 2018

02u40 0 Mechelen De stad Mechelen wijzigt de openingsuren van het Huis van de Mechelaar. Het is wekelijks zes uur minder open.

Vanaf februari zal het administratief centrum op maandag, dinsdag en woensdag een halfuur vroeger sluiten. Op vrijdagnamiddag kunnen burgers er niet meer terecht. De wijziging komt er na een bevraging bij 1.768 Mechelaars. "Mechelen heeft in vergelijking met andere Vlaamse centrumsteden zeer ruime openingsuren. Deze verhinderen soms het flexibel inzetten van personeel en het maximaal kunnen inspelen op pieken en dalen", motiveert schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA).





Zes uur per week minder

"Door invoering van de nieuwe openingsuren kan adequater worden ingespeeld op de noden van de burgers en komt er ook meer ruimte vrij voor overleg en opleiding voor personeelsleden. Dit zal de deskundigheid van de medewerkers verhogen en de afstemming tussen de verschillende stadsdiensten nog verbeteren", licht hij toe. In het Huis van de Mechelaar komen er per dag gemiddeld ongeveer 400 bezoekers over de vloer. Zaterdagvoormiddag en donderdagnamiddag zijn de drukste dagen, maar ook de weekdagen tussen 10 en 12 uur zijn populair. (WVK)