Huis onbewoonbaar na brand 24 april 2018

02u53 0

Een woning in de Mechelse Hamerstraat is gisteren onbewoonbaar verklaard na een uitslaande woningbrand kort voor de middag. "We werden opgeroepen voor een woningbrand nadat buren hadden opgemerkt dat rolluiken aan het smelten waren. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het venster", zegt luitenant Michel Michiels. De brandweer kon ervoor zorgen dat de brandhaard beperkt bleef tot de slaapkamer, maar kon niet verhinderen dat beneden veel water- en boven veel rookschade ontstond. De woning is onbewoonbaar. Volgens de eerste vaststelling was de brand mogelijk een gevolg van een apparaat dat lag op te laden naast het bed, maar daarover was gisteren nog geen zekerheid. Op het moment van de feiten was niemand van het gezin thuis. De brandweer haalde wel twee katjes uit de woning. (WVK)