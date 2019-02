Houtig monument in Dijlevallei krijgt afstammelingen Wannes Vansina

06 februari 2019

11u21 2 Mechelen De enige mannelijke zwarte populier in de provincie Antwerpen heeft deze ochtend zijn laatste snoeibeurt gekregen. Er werd liefst acht jaar gewerkt aan het houtig monument in de Dijlevallei in Muizen. PTS nam stekken opdat er binnenkort weer meer zwarte populieren in de vallei staan.

De zwarte populier is de meest zeldzame boomsoort in Vlaanderen. Het exemplaar in Muizen (langs het jaagpad van de Dijle, nabij de Dijleweg) is meer dan 250 jaar oud en werd destijds aangeplant als hoekboom om perceelsgrenzen te markeren. In 2012 kreeg hij zijn eerste snoeibeurt nadat hij decennialang werd verwaarloosd.

“De snoeibeurt van vandaag is de vierde en laatste in de reeks. Hadden we alles in een keer gedaan, dan had hij het mogelijk niet overleefd. Tot op de knot gaan we hem niet meer krijgen omdat de takken te dik zijn”, zegt Charlotte De Wit, medewerker erfgoed en landschap Regionaal Landschap Rivierenland.

De school PTS Mechelen nam vandaag stekken om deze te gaan opkweken. “De boom heeft waardevolle genen. We moeten hem bewaren omwille van zijn esthetische, historische en wetenschappelijke waarde. De stekken zullen we gebruiken om in deze vallei of elders uit te zetten”, aldus De Wit.

In 2016 erkende Agentschap Onroerend Erfgoed deze boom als eerste houtig monument in de ruime regio rond Mechelen.