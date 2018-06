Houtestraat dicht voor nieuwe waterleiding 05 juni 2018

02u48 0

Het verkeer in de Houtestraat en de Zemstseweg in Hombeek moet vanaf volgende week tot en met 6 juli deels omrijden ten gevolge van de aanleg van een nieuwe waterleiding door Pidpa. Gestart wordt in de Houtestraat, vervolgens komt Zemstseweg aan de beur. Er wordt gewerkt met enkelrichtingsverkeer en een omleiding voor het gemotoriseerd verkeer. Ter hoogte van de werken wordt de snelheid verlaagd tot 30km/u. (WVK)