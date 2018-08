Hou de stad groen: plas in deze plantenbak 20 augustus 2018

02u23 0 Mechelen Keert het urinoir terug in ons straatbeeld? Aan de Minderbroederskerk in Mechelen werd er vrijdag alvast een ingehuldigd, en niet zomaar eentje. De plasbak werd vakkundig vermomd als plantenbak.

Mocht er niet nog een sticker met een plassend mannetje op komen, je zou niet weten dat de bak dient om je patatten af te gieten. "Het gaat voorlopig om een experiment. Indien succesvol, kan het project volgend jaar worden uitgebreid", zegt Preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V). "Mensen moeten eraan wennen om in een plantenbak te plassen, maar ze worden alsmaar vaker gebruikt", zegt Richard De Vries van Urban Senses. De urinoirs zijn gemaakt van dikplatig roestvrij staal en dus vandalismebestendig. De plas wordt opgevangen in een bak met hennepvezels en daardoor afgebroken tot compost die kan worden hergebruikt.





Bekendmaking

"Plassers dragen bij tot een groene stad", aldus De Vries. Stinken doet de GreenPee volgens de producent niet. De plaatsing van de GreenPee kadert in een campagne van de stad om wildplassen aan te pakken. Eind mei werd vooral ingezet op de bekendmaking van gratis plaspunten bij omliggende horecazaken. In de Begijnenstraat werden maatregelen genomen die de suggestie moeten wekken van eigenaarschap, alsook van spelende kinderen in de omgeving. Dit heeft een terughoudend effect op wildplassen.





"In combinatie met deze maatregelen zal de politie natuurlijk nog steeds actief controles doen. Affiches die in de omliggende horecazaken intussen ophangen, waarschuwen de Mechelaar ook voor deze boetes met de volgende slogan; 'Bedankt om hier te plassen. Wat ga jij doen met de 350 euro die je bespaart?'. Op deze manier willen we de Mechelaar op de gevolgen van wildplassen wijzen en hen aanzetten om legaal te gaan plassen bij één van de gratis plaspunten of in de GreenPee."





(WVK)