Hotels telden 6% meer overnachtingen 03 juli 2018

De kamerbezetting steeg in de Mechelse hotels vorig jaar met bijna 6 procent ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit het Hotelrapport 2017 dat onlangs werd voorgesteld. Daarmee zet Mechelen de stijgende trend verder.





46% betrof individueel zakentoerisme, de congresmarkt maakte 19% uit van de kamerbezetting. Slechts 35% van de overnachters waren recreatieve toeristen. Overnachten in Mechelen is overigens behoorlijk duur in vergelijking met de andere kunststeden. De gemiddelde kamerprijs bedroeg 92,93 euro (exclusief ontbijt, btw en eventuele overnachtingstaks). Enkel Gent is duurder.





"In 2017 kwamen er geen extra hotels bij maar we verwachten een verhoging van de capaciteit in 2019", zegt schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen). "Met het succes van onze MICE-werking, onze inspanningen om leisuretoerisme aan te trekken en de activiteiten van Artexis in de Nekkerhal hebben we ook extra capaciteit nodig. Boutique Hotel Heerenpracht zal zich richten op het luxe-segment en met het Van der Valk-hotel aan het Keerdok krijgen we 120 extra hotelkamers en extra conferentiezalen." (WVK)