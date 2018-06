Horecaondernemers bundelen krachten 25 juni 2018

Horecaondernemers uit Mechelen, Willebroek, Sint-Katelijne-Waver en Bonheiden hebben de beroepsvereniging Horeca Groot Mechelen opgericht. "Horeca Groot Mechelen wil een positief orgaan zijn met een 'hands on' mentaliteit. Er wordt al genoeg gepalaverd over wat er goed en slecht is in onze sector. Laten we met oplossingen, opleidingen en ondersteuning komen voor onze horecaondernemers", zegt voorzitter Christian Michiels. In 2014 werd al eens een Mechelse beroepsvereniging opgestart, maar die was geen lang leven beschoren. (WVK)