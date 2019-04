Horeca-uitbaters krijgen pv’s omdat ze druggebruik toelieten TVDZM

08 april 2019

13u00 0 Mechelen Twee horeca-uitbaters hebben dit weekend een proces-verbaal gekregen. Ze lieten druggebruik toe in hun café. De pv’s werden uitgeschreven tijdens een grote controleactie van de lokale politie Mechelen-Willebroek. Ze werden bijgestaan door de federale politie en drugshonden.

De politie voerde de actie uit in zowel Mechelen als Willebroek. In totaal werden zeven horecapanden en 75 personen gecontroleerd. Van de 75 gecontroleerden, waren er 47 bekend bij de politiediensten. Bij de actie werd er verder nog bij negen personen drugs aangetroffen. Het ging om cocaïne, hasj of cannabis. “De drugs werd in beslag genomen en de betrokkenen kregen allemaal een proces-verbaal”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Mes aangetroffen

De controleactie kwam er nadat de politie meldingen ontving van buurtbewoners waaruit bleek dat er onder meer problemen waren met drugshandel, diefstallen en dronkenschap. “Er werden ook nog drie personen opgepakt omdat ze de openbare orde verstoorden”, gaat Van de Sande verder. “Twee mannen werden nog opgepakt omdat ze geseind stonden in een gerechtelijk dossier. Zij werden overgebracht naar het politiekantoor.” Bij de actie werd er ook nog een mes aangetroffen. Het verboden wapen werd in beslag genomen.

Zwartwerk

De politie schreef tijdens de actie ook nog twee proces-verbalen uit voor zwartwerk. Een pv was voor een persoon, de tweede was aan het adres van de uitbater van een horecazaak. Drie uitbaters tot slot kregen nog een proces-verbaal omdat ze niet in orde waren met hun vergunningen.