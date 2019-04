Horeca Grote Markt protesteert tegen verhuis Nationale en Vlaamse Feestdag naar Kruidtuin Wannes Vansina

16u42 4 Mechelen De horeca van de Mechelse Grote Markt pikt het niet dat de Vlaamse en Nationale Feestdag verhuizen naar de Kruidtuin. De uitbaters overwegen acties.

Het was gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA) die het ongenoegen vandaag wereldkundig maakte. “De horeca-uitbaters hekelen vooral het gebrek aan inspraak en zijn kwaad dat hen de kans op grote inkomsten op twee topdagen zonder meer wordt ontnomen”, aldus Hendrickx. Enkele gecontacteerde horeca-uitbaters bevestigen dat ze het oneens zijn met de verhuis, maar wensen hun ongenoegen voorlopig binnenskamers te houden om het overleg alle kansen te geven.

Volgens voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo (Groen) heeft de beslissing om te verhuizen meerdere redenen. “De spreiding van evenementen is belangrijk voor de leefbaarheid. Dat is de vraag van bewoners van de omgeving Grote Markt, maar ook van de horeca zelf. Zonder het vuurwerk (dit jaar geschrapt omwille van dierenwelzijn - red.) is het programma alleen muziek, waardoor de infrastructuur van Kruidtuin een geschikte locatie is.” Calvo belooft wel extra overleg met de horeca.

Hendrickx zegt verder het onbegrijpelijk te vinden dat de Vlaamse Feestdag (gevierd met Mechelen Zingt) 2,5 keer minder subsidies krijgt dan de Federale (Belpop Bonanza). “We hebben in Mechelen een traditie om beide feestdagen in stijl te vieren en dat zal ook dit jaar zo zijn”, repliceert Calvo.