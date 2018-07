Hoornaar bouwt nest in Vrijbroekpark 05 juli 2018

Een hoornaar-koningin heeft haar intrek genomen in een holle boom in een van de dreven van het provinciaal groendomein Vrijbroekpark in Mechelen. Bezoekers wordt evenwel afgeraden om het te gaan bezoeken. "Nader je hun nest dichter dan 5 meter, dan begint een angstwekkend luid gezoem. Negeer je dat, dan wordt de aanval geopend en wordt je door de hele familie gestoken! De steek is minder giftig dan een bijensteek, maar wel pijnlijker", meldt het park. De domeinwachters plaatsten dan ook een afspanning rondom het nest. In het bezoekerscentrum werd een mini-expo geopend om bezoekers meer te vertellen over de wesp, die tot wel 3,5 centimeter groot kan worden. (WVK)