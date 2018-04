Hoofdtribune Malinwa gaat tegen de vlakte BUSINESSSEATS VAN 16 MILJOEN MOETEN VERMOGENDE FANS LOKKEN ELS DALEMANS

06 april 2018

02u40 1 Mechelen De hoofdtribune van het AFAS-stadion - u weet wel, Achter de Kazerne - wordt volgende week gesloopt. "De nieuwe businessseats moeten tegen de eerste competitiewedstrijd in augustus klaar zijn. De prijzen worden verhoogd, maar we plannen ook kortingen", klinkt het.

Malinwa komt ondanks een dappere eindstrijd, die het nipt verloor van Eupen, volgend jaar uit in 1B, maar toch focust de club zich volop op de toekomst. "De successen van een voetbalclub zijn gekoppeld aan de budgettaire mogelijkheden. Wie toeschouwers meer comfort kan bieden, bereikt een groter doelpubliek. Dat zorgt op zijn beurt voor meer inkomsten, zodat er betere spelers kunnen worden aangetrokken. Dat is ook het doel van deze nieuwe businesstribune: ons jaarlijks werkingsbudget optrekken. We vonden hiervoor een partner in bouwbedrijf Verelst, dat niet enkel de tribune zal bouwen maar na Telenet ook de tweede grootste sponsor van KV wordt", zegt hoofdaandeelhouder van KV Olivier Somers.





"Onze hoofdtribune uit 1952 is dringend aan vervanging toe", legt Somers uit. "We hebben de bouwvergunning op zak en starten volgende week met de afbraak. In augustus moet het nieuwe exemplaar, met een prijskaartje van 16 miljoen euro, afgewerkt zijn. We gaan voor een moderne look met veel glas en een pak meer comfort met luxueuze zitplaatsen, skyboxen en skyseats.





UEFA-normen

"Op het gelijkvloers komt een nieuwe inkom, ticket- en fanshop, kleedkamers, een keuken en receptieruimte. Een etage hoger wordt de 'Verelst Business Lounge' ingericht, op verdiepingen 2 en 3 komen skyboxen met buitenseats. Nog voor de eerste steen is gelegd, hebben we al op 25 van de 35 boxen een optie. Ook voor de losse skyseats is de interesse groot. In de skybar gaan we extra activiteiten organiseren, om nog meer mensen naar het stadion te lokken. Helemaal in de nok wordt de persruimte ingericht, op de hoeken plannen we kantoorruimtes voor onze medewerkers. Met het nieuwe bouwproject halen we meteen de UEFA-normen, zodat we in de toekomst ook Europese voetbalmatchen thuis kunnen spelen", klinkt het.





"We kozen bewust voor de naam 'businesstribune', omdat dat het doelpubliek wordt van het nieuwe bouwproject. Gewone staan- en zitplaatsen zijn voorzien in onze andere tribunes, hier bieden we meer comfort en luxe. Zo kiest en betaalt iedereen volgens het gewenste comfort en het budget dat men wil besteden. De prijzen van de nieuwe plaatsen zullen hoger liggen, maar tegelijk plannen we een korting voor onze gewone tickets. We doen dit om, ondanks de degradatie, zo veel mogelijk supporters naar KV-matchen te krijgen en de sfeer erin te houden."