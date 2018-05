Hoofdinspecteur vrijgesproken in racismezaak 15 mei 2018

De 37-jarige hoofdinspecteur Bert V.L. is vrijgesproken in een racismezaak. Hij verspreidde een prent met daarop diversiteitsexperte Jinnih Beels en de tekst: "Waarom zou ik je een hand geven? Jou (met schrijffout, red.) kleur staat me niet aan". De tekst op de prent is voor interpretatie vatbaar, oordeelde de rechter, dus er is twijfel waardoor de dertiger werd vrijgesproken.





Familie en vrienden van de hoofdinspecteur reageerden emotioneel en opgelucht op het vonnis. Zelf betwistte V.L. niet dat hij diegene was die de foto had verspreid, wel werd eraan toegevoegd dat hij nooit de intentie had om racistisch over te komen. "Het was een grapje, een steek onder water", aldus de hoofdinspecteur. Het parket en de lokale politiezone Mechelen-Willebroek dachten daar anders over. De agent werd geschorst, de procureur vorderde vorige maand een celstraf van zes maanden effectief voor racisme en het aanzetten tot haat en discriminatie.





Na beraad volgde de rechter de redenering van de verdediging. Die vond dat er geen sprake was van racisme. "Dan kunnen we even goed elke komiek dagvaarden", aldus zijn raadsman Frédéric Thiebaut. De hoofdinspecteur werd dus vrijgesproken. Ondanks de vrijspraak benadrukte de rechter dat er in haar oog geen twijfel mogelijk is dat de foto racistisch is.





De dertiger blijft voorlopig wel geschorst. Pas binnenkort zal daar een definitieve beslissing over vallen. Op burgerlijk gebied werd de schadevergoeding die geëist werd door de politiezone, ongegrond bevonden. Zowel het parket als de burgerlijke partij heeft nog wel veertig dagen de tijd om in beroep te gaan. (TVDZM)