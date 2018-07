Hond bevrijd uit geparkeerde wagen 16 juli 2018

Parkeerwachters van Indigo en agenten van de lokale politie hebben zaterdag een hond bevrijd die was achtergelaten in de parkeergarage onder de Grote Markt. Het dier zat daar al twee uur opgesloten. "Met een beperkte luchtcirculatie en een warme buitentemperatuur wordt het ook ondergronds snel warm in een wagen. Dit is niet de plaats voor een dier", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De wagen kon worden geopend zonder of slechts beperkt schade aan te richten aan het voertuig. Dat kon omdat de ramen deels open stonden. Vooraleer het dier te bevrijden, probeerde de politie nog contact op te nemen met het baasje, maar zonder veel succes. "Op het moment dat we het dier wilden overbrengen naar de Dierenbescherming, is de eigenaar het komen ophalen in het commissariaat." (WVK)