Hogeschool start met nieuwe opleiding Architectuur 02u54 0

De Thomas More hogeschool mag van de Vlaamse regering in september 2018 starten met de opleiding professionele bachelor in de Toegepaste Architectuur. Deze opleiding focust op de praktische kant van architectuur.





"De bachelor in de Toegepaste Architectuur wordt betrokken bij alle fasen van het bouwproces. Studenten van deze opleiding moeten weten hoe ruwbouw, interieur en meubelmaatwerk in elkaar zitten en welke de eigenschappen zijn van de belangrijkste bouwmaterialen", zegt architect Bart Milon, de opleidingsmanager. "En we leren hen de recentste computermodellen en tekenprogramma's uit de architectuur en bouwwereld gebruiken, lezen, begrijpen en praktisch interpreteren. Bouwbedrijven, overheden, architectenbureaus en projectontwikkelaars staan te trappelen om bachelors in de Toegepaste Architectuur in dienst te nemen." De opleiding krijgt een plaats op Campus Lucas Faydherbe aan de Zandpoortvest. Daar worden al interieurvormgevers en meubelontwerpers opgeleid. (AVH)