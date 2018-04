Hofjes inspireren glaskunstenaars 27 april 2018

Nog tot en met 13 mei kunnen bezoekers in het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) op de Veemarkt in Mechelen terecht voor een expo met glaskunstwerk geïnspireerd door de Besloten Hofjes.





Zowel eigen studenten als gastkunstenaars stellen hun werk tentoon. De expo is geopend tijdens de weekends tussen 14 en 18 uur alsook op 3 mei van 17 tot 21 uur.