Hof Van Savooien vindt onderdak in Klein Begijnhof 30 augustus 2018

Mechelen Regisseur Pier De Kock en zijn sociaalartistieke theaterwerkplek Hof Van Savooien hebben opnieuw een dak boven hun hoofd. Tien maanden nadat ze weg moesten uit een instabiele loods van het Sociaal Huis, namen ze intrek in het Klein Begijnhof.

Het Hof van Savooien was tot een klein jaar geleden gehuisvest in een loods op de Battelsesteenweg. Voor de andere gebruikers kon een oplossing worden gevonden, maar niet voor het project van Pier De Kock. "Het is een lange weg geweest. We hebben wat kleine dingen hier en daar kunnen doen, maar meer ook niet. Het was zwaar, maar we zijn weer 'alive and kicking'. Eindelijk kan ik terug mensen ontvangen", zegt de regisseur, die vooral met jongeren en mensen in armoede werkt. Hij is dan ook wat blij met de nieuwe stek die de stad hem ter beschikking stelt in de voormalige ruimte van circusschool Circolito. "De kapel is voorlopig niet bruikbaar, want met die akoestiek heb je na een kwartier repeteren een punthoofd. Mogelijk kunnen we daar iets aan doen met doeken. Voorlopig zitten we in de ruimte ernaast." De stad heeft vage plannen om op de site de naastgelegen kinderopvang uit te breiden. De Kock hoopt dat hij ook dan kan blijven. "Het is heel leuk gelegen. Een mooie locatie ook om op termijn iets met de buurt te doen." De Kock broedt overigens op een groter project waarbij hij gans Vlaanderen wil betrekken. "Ik heb een subsidie aangevraagd voor een paar jaar voor een project over gevangenissen, maar ik weet pas in november of ik die subsidies ook krijg." (WVK)