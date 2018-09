Hof Van Nassau wordt Dubbelsprong 04 september 2018

Het Mechelse Hof Van Nassau is het schooljaar gestart met een nieuwe naam, een nieuwe visie en een nieuwe aanpak. Voortaan gaat de basisschool door het leven als Dubbelsprong, een verwijzing naar de nieuwe lesmethode: co-teaching. Dat betekent dat twee leerkrachten voor de klas staan.





"Niet voor een paar uurtjes in de week. Wij gaan het toepassen in elk lesuur en het hele jaar door. De leerlingen krijgen dubbel zoveel aandacht en dubbel zoveel uitleg. Met twee voor de klas wordt elk kind gehoord. We kunnen het leertempo versnellen of vertragen zonder iemand buitenspel te zetten", zegt directeur Ingrid Horemans.





Het doel is dus niet alleen zwakkere leerlingen beter te helpen, maar ook de goede voldoende uit te dagen. "Met co-teaching kunnen leerlingen meer zichzelf zijn en het leerritme aanhouden dat bij hen past." (WVK)