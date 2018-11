Hof van Busleyden lanceert podcasts Wannes Vansina

09 november 2018

Het Mechelse museum Hof van Busleyden heeft donderdagavond drie podcasts voorgesteld. Classicus Patrick De Rynck verhaalt over de hergeboorte van het Hof van Busleyden, artistiek leider van het oude muziekensemble Zefiro Torna Jurgen De bruyn vertaalt het Bourgondische leven in muziek en psychiater Dirk De Wachter verbindt heden en verleden. “Noem de museumpodcasts geen gewone audiotours, wel een verruimende blik op het museum door de ogen van eigenzinnige vertellers”, aldus het museum. De audioregie was in handen van jonge radiomakers Wederik De Backer en Lucas Derycke. Bezoekers kunnen de podcasts nog tot begin volgend jaar gratis uittesten op de toestellen in het museum. Vraag ernaar aan de balie.