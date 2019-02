Hoezo winter? Mechelse terrasjes zitten overvol Antoon Verbeeck

17 februari 2019

19u15 0

Neen, dit zijn geen archiefbeelden van vorige zomer. Het zonnetje scheen op deze winterse zondag ook in Mechelen en dat was te zien aan de terrasjes. Zowel op de Grote Markt als op de Vismarkt werd er genoten van het weer: zonnebrillen in aanslag, maar de meeste jassen bleven aan. Wie geen vrij tafeltje vond, krijgt komende week een herkansing.