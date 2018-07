Hitte velt Zennegatbrug 28 juli 2018

02u45 0

De hitte zorgde vrijdag andermaal voor problemen met sommige bruggen. In Mechelen lieten de slagbomen van de Zennegatbrug het afweten en bleef de brug open staan. Fietsers en wandelaars dienden een flink stuk om te gaan. Ook werd er vrijdag nog gewerkt aan de Ringbrug in Willebroek. Nadat de brug woensdag een dag gesloten bleef, kan het verkeer er sindsdien weliswaar weer over, maar voor hogere zeeschepen bleef er een probleem. (WVK)