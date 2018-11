Historici openen expo over twintig jaar Mechelse hiphop: Van A(BN) tot Z(wartWerk) Wannes Vansina

12u25 0 Mechelen Al wie houdt van hiphop, moet vanavond in Cultuurcentrum Mechelen zijn. Om het rijke hiphopverleden van de stad te vieren, openen historici Koen Vermeulen en Johan Krist er de expo ‘Van A(BN) tot Z(wartWerk)’. “In de evolutie van de hiphop zie je ook die van de stad: van het Chicago aan de Dijle tot wat ze nu is.”

Wie de gang van het Cultuurcentrum betreedt, botst meteen op oude boxen van Stijle Die Rijme/Pure Cult en een dansmat van Flash Family. Iets verderop een massa materiaal als affiches, mixtapes, cd’s en krantenknipsels. Aan de wanden grote graffititekeningen, speciaal gemaakt voor de expo.

Je kan ook video’s bekijken en tracks beluisteren. Koen Vermeulen en Johan Krist zijn bezig de laatste panelen op te hangen. De expo is de eerste realisatie van hun vzw Het Gebeurde.

“Vorig jaar richtten we een werkgroep op met verschillende leden van de Mechelse hiphopcommunity en vroegen we subsidies aan bij de stad Mechelen. Door ons onderzoek naar de belangrijke figuren uit de Mechelse hiphopscene brachten we heel wat stichtende figuren (opnieuw) samen, waarvan er een vijftal ook medeorganisator zijn geworden van Mechelen Hiphopstad. Ondertussen vormen we een organisch geheel waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid oppakt”, vertellen de historici én hiphopliefhebbers.

ABNormaal

Het resultaat is een schat aan materiaal. De mooiste stukken tonen ze in de expo. “Hiphop in Mechelen bestaat eigenlijk dertig jaar, maar we focussen op de laatste 20. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat het baanbrekende album ‘ABNormaal’, het debuut van de legendarische Mechelse hiphopgroep ABN, verscheen. Zij brachten als eerste een plaat uit op een label: het begin van de geschreven geschiedenis.”

Chicago aan de Dijle

Alle onderdelen van de hiphop komen aan bod: zowel rap, breakdance, graffiti als dj’s. “Boeiend is te zien hoe de scène de evolutie van de stad weergeeft. Begin jaren 90 speelden de sociale achtergestelde wijken een rol. Het was de tijd van het Chicago aan de Dijle. Hiphop was schandalig, rebels en underground. Gaandeweg is de stad hiphop gaan gebruiken. Kijk maar naar projecten als ‘Mechelen muurt’.”

De tentoonstelling loopt tot zondag 2 december. De opening vanavond is een waar feestje. Na het officiële gedeelte vanaf 19 uur biedt RADAR jonge performers uit de stad een podium: Ikraaan, D2B Dance Crew en Safi. Om 22 uur volgt een optreden van ZwartWerk, de originele bezetting van ABN besluit om 23 uur. Tickets voor het openingsfeest kosten 5 euro.

Battle

Later op het jaar kan je in het Cultuurcentrum nog genieten van twee hiphopfilmavonden, een HipHopNight met doorbrekend talent, een confrontatie tussen rappers en dichters en een nieuwe editie van de ondertussen beruchte breakdancebattle ‘Battle of Honour’. Daarnaast organiseert Mechelen Hiphopstad noch tal van activiteiten elders in Mechelen. Op de website www.mechelenhiphopstad.be worden alle initiatieven gebundeld en je kan er ook het uitgebreide archiefmateriaal op terugvinden dat Koen en Johan wisten te verzamelen. “Het is als een beeldbank voor de Mechelse hiphopscene, aangevuld met de laatste nieuwtjes en evenementen”, besluiten ze.