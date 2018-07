Hiphopfeest ook op Maanrock 25 juli 2018

Mechelen viert dit jaar zijn rijke hip-hopverleden, ook op Maanrock. Op zondag 26 augustus staat een stuk van de scene als eenmalig collectief 'Zero Quinze' op het grootste muziekfestival van de stad. De gelegenheidsgroep zal het Apart Podium op het Cultuurplein afsluiten. "Voor ons was het logisch de verjaardag een prominente plek te geven op Maanrock. Het optreden zal zeker het publiek verleiden voor de andere activiteiten in het najaar", zegt Kristof Calvo, voorzitter van mmMechelen Feest. Bas Maes (Baz), een van de drijvende krachten achter het project, is blij met de plek in de Maanrockprogrammatie. "Fijn dat we als collectief op Maanrock kunnen staan dit jaar, om ons project en het ruime aanbod aan kwalitatieve, Mechelse acts in de kijker te zetten. Hopelijk krijgen nog meer Mechelse hiphop-acts hierdoor de komende jaren hun verdiende plaats in de algemene line-up. Onder meer dj Tumult, Soul'Art, Kain, Yuboy Jeffrey, Wanna & Shockproof (PT Crew), Cedje en Tonic zullen van de partij zijn. Meer info:





