Telecomoperator Orange voert van 15 tot en met 26 januari in fasen werken uit op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het bedrijf CG (ex-Pauwels Trafo, red.) en de Kouterdreef in Mechelen. Daarvoor wordt een deel van de rijbaan en het fietspad ingenomen. Het verkeer kan steeds voorbijrijden via de middenrijstrook, voor de fietsers komt er wanneer nodig een corridor. (WVK)