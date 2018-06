Hiëronymus op bezoek in 'zijn' Hof van Busleyden 08 juni 2018

02u41 0 Mechelen Het toekomstige Mechelse Museum Hof van Busleyden heeft donderdag een topstuk mogen verwelkomen.

Het gaat om het enige bekende portret van Hiëronymus van Busleyden (ca. 1470-1517), de bezieler en eerste bewoner van het voormalige stadspaleis. Het kunstwerk bevindt zich sinds de jaren 40 in de Verenigde Staten en wordt uitzonderlijk uitgeleend door het Wadsworth Atheneum Museum of Art in Hartford, Connecticut.





Erasmus

"Dankzij deze unieke bruikleen zal Hiëronymus nu toch zelf de opening van 'zijn' museum kunnen meemaken", zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen). "Het bijzondere portret krijgt een plek in de ruimte die volledig in het teken staat van Hiëronymus en andere grote denkers zoals Erasmus en Thomas More." Na vier maanden verhuist Hiëronymus opnieuw naar de VS. Het Hof van Busleyden opent op 17 juni voor het publiek. (WVK)