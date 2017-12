Het zomert in de winterbar COSTA MALINA PALMT MIRAGE IN MET COCKTAILS EN DANSINITIATIES WANNES VANSINA

02u35 0 Marc Aerts Laura en Mark, de bezielers achter Costa Malina, in winterbar Mirage. Mechelen Het leek gisteren wel weer even zomer dankzij de eerste editie van Costa Malina. Laura Cornette (22) en haar man Mark Mestdagh (38) palmden winterbar Mirage in met cocktails en dansinitiaties. Met het concept willen ze later naar de Mechelse wijken en buurten trekken om er de bewoners samen te brengen.

Costa Malina bracht gisteren de zomer naar de Mirage met leuke muziek, finger food, cocktails en dansinitiaties voor jong en oud. Bedoeling was om met de eerste editie geld in te zamelen dat later kan worden gebruikt voor de organisatie van bijvoorbeeld straatbarbecues en filmavonden in Mechelse buurten. Het doel: de Mechelaars tijdens een zomers evenement - vandaar de naam - in contact brengen met hun buren. "Met de speelgoedinzamelactie die ik een tijdje terug organiseerde, realiseerde ik mij dat ik mijn eigen buren spijtig genoeg totaal niet ken. Zo ging ik op bezoek bij iemand in mijn straat die ik nooit eerder had gezien. Ik ben natuurlijk lang niet de enige, al kan ik mij voorstellen dat het in dorpen beter gesteld is. Het zou fijn zijn mocht ik daar verandering in kunnen brengen", zegt Laura.





Cuba Libre

Naar de manier waarop moest ze niet lang zoeken. Vroeger zette ze mee haar schouders onder de organisatie van het erg succesvolle Mechelse apero-evenement Cuba Libre. "Ik deed dat heel graag, maar ben eruit gestapt om redenen die ik liever in het midden laat. Maar het bleef knagen..." Ze kon ook haar man enthousiasmeren en zo werd de vzw Costa Malina geboren. "Met ons eerste evenement vandaag in Mirage willen we naambekendheid krijgen, want het is de bedoeling dat de vraag van de buurtbewoners komt. Anders heeft het geen zin. We gaan dan samen bekijken wat we kunnen doen, al bewaak ik wel mijn zomerse concept. Al naargelang de plek wordt het telkens iets anders. In een buurt met veel Armeniërs moeten er bijvoorbeeld Armeense hapjes zijn, in een andere waar enkel Janssens en Peeters wonen Vlaamse", aldus Laura. Voor de duidelijkheid: gisteravond was een betalend evenement, maar deze in de buurten zijn zowel voor de aanvragers als de bezoekers gratis. Naast de kleine buurtactiviteiten zal Costa Malina ook grotere evenementen voor iedereen zoals dat van gisteren blijven organiseren. Contact opnemen kan via laura@costamalina.be. Meer info: www.facebook.com/costamalina.