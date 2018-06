Het Grote Yogaproject doet Kruidtuin aan 28 juni 2018

Pieter Van Bocxlaer (32) en Nina De Man (42) organiseren deze zomer Het Grote Yogaproject: drie yogasessies op drie bijzondere locaties in de Mechelse binnenstad.





Vorig jaar vond het project het eerst plaats in Beveren. Dit jaar breien de initiatiefnemers er een vervolg aan in Antwerpen en Mechelen. In De Dijlestad wordt op 8 juli gestart met een yogales in de Kruidtuin (11-13 uur). Op 25 juli volgt een sessie op de Grote Markt, op 19 augustus een in de kerk van het Cultuurcentrum. Doel is de foute beeldvorming van yoga bij te stellen. "We willen het bekender maken bij het grote publiek. Er is niks zweverigs aan", zegt Van Bocxlaer. "Yoga is een uitnodiging om bewuster te leven. De houdingen zijn maar een opwarming voor het echte werk", vult De Man aan. Deelname kost 10 euro, ervaring of extra lenigheid is niet nodig. De opbrengst - in Beveren 6.000 euro - gaat niet naar de lesgevers, wel naar de aankoop van een zitbank met fitnessfuncties voor op de Speecqvest. "Dit initiatief lijkt wel een modern sprookje. We krijgen een leuk evenement én een bank die uitnodigt tot lichaamsoefeningen", aldus sportschepen Walter Schroons (CD&V). Info: www.hetgroteyogaproject.be. (WVK)