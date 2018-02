Het Anker rijgt de prijzen aaneen 12 februari 2018

Brouwerij-eigenaar Charles Leclef blijft maar in de prijzen vallen. Nadat hij eerder werd uitgeroepen tot Mechelaar van het Jaar en Bierman van het jaar, was het nu Het Anker dat in de prijzen viel tijdens de Family Business Happening. De brouwerij werd Voka Mechelen-Kempen uitgeroepen tot 'Eeuweling van het jaar'. Mechelen-Kempen zaakvoerder Charles Leclef van Het Anker de trofee overhandigen. "Het is fijn te merken dat andere familiebedrijven ons verhaal waarderen. Deze award krijgt een mooie plaats naast de andere prijzen die we eerder al in ontvangst hebben mogen nemen. Opnieuw is dit een mooie beloning voor het harde werk van het volledige team", gaf Charles Leclef aan. Ook de familie Magriet van het Mechelse elektrotechnisch bedrijf ECS mocht op het podium, als 'Familiebedrijf van het jaar'. (WVK)