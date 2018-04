Het Anker lanceert wandelzoektocht en proeverijen 13 april 2018

De Mechelse stadsbrouwerij Het Anker heeft een opvolger klaar voor de populaire 'Gouden Carolus Zomerzoektochten' van de afgelopen zes jaar. Voortaan kan je het hele jaar op stap met de 'Maneblusser Wandelzoektocht', die zowel gericht is op city-trippers als Mechelaars.





"Je kan nu de Mechelse binnenstad het hele jaar door ontdekken aan de hand van tekst- en fotovragen die op een luchtige manier worden gebracht met leuke weetjes over alles wat je pad kruist", zegt Kristina Loriers, coördinator van de publiekswerking bij Het Anker. Een andere nieuwigheid in het aanbod van Het Anker: dertien Maneblusser Groepspakketten, zowel geschikt als activiteit voor verenigingen, teambuilding voor bedrijven of daguitstap met vrienden of familie.





De brouwerij biedt voortaan ook 'Ankerproeverijen' onder begeleiding van een bier-, whisky- of sakedeskundige.





Meer informatie vind je op: www.hetanker.be/beleving. (WVK)