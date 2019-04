Het Anker lanceert nieuwe Maneblusser Wandelzoektocht Wannes Vansina

05 april 2019

12u48 0

Brouwerij Het Anker heeft donderdag de vernieuwde Maneblusser Wandelzoektocht gelanceerd. De route leidt opnieuw langs tal van bezienswaardigheden in de stad, maar er zijn ook verschillen. “We hebben een volledig nieuwe route uitgestippeld. Dit jaar besteden we extra aandacht aan het Bourgondisch jaar en houden we onder meer halt aan het Hof van Busleyden”, zegt Els Van Itterbeeck. “Ook de leuke weetjes zijn anders. De tocht is er niet alleen voor toeristen, maar ook voor Mechelaars die hun stad eens op een andere manier willen ontdekken.” Boekjes (inclusief waarde- en kortingsbonnen) zijn voor 5 euro te koop bij Visit Mechelen en in de brouwerij. De wandeling heeft ook aandacht voor kinderen en biedt ook zoekvragen op hun maat. De wandelroute is 3,8km lang.