Heruitgevonden Groot Dictee verovert bibliotheken overal in Vlaanderen Wannes Vansina

22 november 2018

14u18 0 Mechelen De Mechelse stadsbibliotheek organiseert op vrijdag 7 december voor de tweede keer ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’. Het concept valt enorm in de smaak: 65 bibliotheken over heel Vlaanderen en Brussel zullen tegelijkertijd deelnemen aan dit leuke taalspel.

Het Groot Dictee der Nederlandse taal was tot 2016 ieder jaar te zien op televisie. De Mechelse bibliotheek besloot vorig jaar om deze vaste waarde een nieuw leven in te blazen, zij het in een wat minder archaïsche en speelsere vorm. Het Groot Dictee Heruitgevonden was geboren, de eerste editie meteen een succes. Vandaar dat de bibliotheek er nu een jaarlijkse traditie van maakt. Opvallend: het blijft niet beperkt tot Mechelen. “65 bibliotheken reageerden positief op onze oproep om aan dit concept deel te nemen. ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ evolueert hopelijk naar een jaarlijks terugkomende hoogdag in heel wat bibliotheken”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer (Groen). In de Mechelse regio sprongen de bibliotheken van Berlaar Bonheiden, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Nijlen, Putte, Sint-Katelijne-Waver op de kar.

BV’s

Tal van BV’s zetten mee hun schouders onder het initiatief. In Mechelen neemt weerman Frank Deboosere voor de tweede keer de honneurs waar als voorlezer van het dictee. Ook elders gingen bibliotheken op zoek naar lokale bekende Vlamingen om het dictee voor te lezen. Zo zullen onder andere Guy Mortier , Chris Lomme, Ilse Liebens, Jaak Van Assche en Phara de Aguirre op vrijdag 7 december tegelijkertijd het dictee voorlezen. De tekst is overigens niet van de hand van een BV, wel van de Mechelse Ans De Bremme. Ludo Permentier, één van de vaste juryleden van het Groot Dictee der Nederlandse Taal en medeorganisator van deze wedstrijd, deed enkele uitdagende aanpassingen om ook de doorwinterde taalpuristen het vuur aan de schenen te leggen tijdens de dicteetest, waarmee de avond begint.

Spelling Bee

In een tweede deel volgt ‘Het langste woord dictee’. Door juist te spellen kunnen de deelnemers letters verzamelen waarmee ze uiteindelijk een 20-letterwoord kunnen vormen. Gelijke stand? Dan beslist op het einde van de avond de ’Spelling Bee’ tijdens een afvallingswedstrijd wie de winnaar wordt. Deelnemers moeten binnen drie seconde starten met het spellen van een bepaald woord. Bij een te lange aarzeling of vergissing valt de speler uit. Vorig jaar was er één winnaar met een volledig foutloos dictee en één winnaar die het 20-letterwoord had gevonden. Deze deelnemers gingen huiswaarts met de gouden en zilveren pen. Het dictee vindt van 20 tot 22 uur plaats in de Mechelse bibliotheek. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via uitleen.bibliotheek@mechelen.be.