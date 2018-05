Herstel rioolverzakking duurt twee weken 05 mei 2018

Aannemer Viabuild! start maandag met de herstelling van de verzakking van de riool vlakbij de Brusselpoort. Volgens schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (Open Vld) kan dat tot twee weken in beslag nemen. "De riool ligt daar echter 4 meter diep, wat het werk zeker niet evident maakt. We rekenen op maximaal twee weken werk, maar hopen dat het sneller gaat." Tot dan blijft het verkeer op een rijstrook. De verzakking is de zoveelste in rij in de Koningin Astridlaan. "Normaliter start drinkwatermaatschappij Pidpa op 22 mei met de nodige nutswerkzaamheden voor het verzwaren van hun grote toevoerleiding. De omleidingen, verzakkingen, riool- en waterleidingbreuken en parkeerproblemen zouden na deze zomer voor decennia gebannen moeten zijn." (WVK)