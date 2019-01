Herbestemming ‘lus’ loopt vertraging op Wannes Vansina

30 januari 2019

10u59 0 Mechelen De herbestemming van de lus van het op- en afrittencomplex van Mechelen Noord loopt vertraging op. De gemeenteraad stelde de definitieve vaststelling van het RUP ‘Mechelen Noord IV’ uit.

De lus van 5 hectare wordt door middel van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herbestemd om ruimte te creëren voor de bestaande baanwinkels aan het Keerdok, die op termijn zullen moeten verhuizen om plaats te maken voor nieuwe woonontwikkeling. Daarnaast zal de zone ook plaats bieden aan grote handelszaken die in de binnenstad geen plek vinden of baanwinkels die geherlocaliseerd worden van een minder gunstige locatie. In de lus komt maximaal 27.000 m² handelsruimte voor maximaal 24 handelszaken.

De gemeenteraad besliste de uiterste datum voor de definitieve vaststelling van het RUP uit te stellen met zestig dagen zodat de 47 advies-/bezwaarpunten uit 9 advies-/bezwaarbrieven beter kunnen worden onderzocht. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) is er geen kink in de kabel, maar wil de stad zoveel mogelijk tegemoet komen aan de bezwaren en ervoor zorgen dat alles juridisch sluitend is.