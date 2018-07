Heraanleg Grote Nieuwedijkstraat hervat vandaag 30 juli 2018

De aannemer hervat vandaag de heraanleg van de Grote Nieuwedijkstraat in Mechelen, nadat de werken een tijdje hadden stilgelegen door een probleem met vervuild grondwater. Tijdens de aanleg van de rioleringen zullen de woningen moeilijk bereikbaar zijn. "We hebben erop aangedrongen dat de aannemer alles in het werk stelt om deze hinder tot een minimum te beperken. Na de rioleringswerken worden de voetpaden uitgebroken, de boordstenen aangebracht en de voetpaden en de rijweg heraangelegd. De werken zullen vijf maanden duren", zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA).





Het verkeer moet een omleiding via de Boerenkrijgstraat volgen.





