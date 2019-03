Heraanleg gitzwart kruispunt start maandag Wannes Vansina

20 maart 2019

11u30 6 Mechelen Nu maandag gaat de heraanleg van het gitzwarte kruispunt van Antwerpsesteenweg en R6 in Mechelen van start. Tot begin mei zou de werf vrijwel geen hinder veroorzaken voor het verkeer. Tegen 2020 moet de nieuwe brug een feit zijn.

De heraanleg komt er tien jaar nadat Thibo en Ina Vermeiren op het kruispunt om het leven kwamen toen de wagen van het gezin uit Bornem werd aangereden. Ook daarna vielen er nog dodelijke slachtoffers te betreuren, denk maar aan de twee Polen die er in september 2017 het leven lieten. Maar ook daarvoor had het kruispunt een slechte reputatie. Renaat De Mond overleed er in 1990 op weg naar zijn werk . Volgens schoonzus Chris Lambrechts was er toen al sprake van een heraanleg. “Sindsdien zijn er nog vele doden gevallen. Het werd dan ook hoog tijd dat ze eraan begonnen”, reageert ze.

Keerlus

Maandag gaat de schop eindelijk in de grond. De aannemer start met het bouwrijp maken van het terrein voor de constructie van de brug. “Aan de noordkant van de R6 wordt gestart met het vrijmaken van een zone voor de bouw van de afrit naar de N1 en de bouw van de fietstunnel. Daarnaast worden er op de R6 tijdelijke rijstroken en een tijdelijke keerlus aangelegd om het verkeer tijdens de bouw van de fly-over langs de werf te kunnen leiden. Tijdens deze eerste fase, die duurt tot begin mei, blijft de hinder voor het verkeer beperkt. Het verkeer kan steeds door in alle richtingen. Langs de werfzone rijdt het verkeer over versmalde rijstroken”, meldt Jef Schoenmaekers van Wegen en Verkeer Antwerpen.

Antwerpsesteenweg één week afgesloten

Om de verkeershinder tijdens het volledige project zoveel mogelijk te beperken, zijn de werken opgedeeld in zeven grote fases. “We zorgen ervoor dat verkeer steeds rond het kruispunt kan blijven rijden en dat alle bewegingen maximaal mogelijk blijven.” Het verkeer op de R6 kan steeds over twee (vaak versmalde) rijstroken in elke richting. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Het verkeer op de Antwerpsesteenweg kan steeds in twee richtingen tussen het centrum van Mechelen en Walem rijden. Vanaf begin augustus moeten zij hiervoor gebruik maken van de tijdelijke keerlus en het voorzien van T-kruispunten aan beide zijden van de nieuwe brug. Voor fietsers en voetgangers wordt een afgeschermde doorgang rond de bouwput ingericht.

Een uitzondering: tijdens een week in juli zal de Antwerpsesteenweg volledig onderbroken zijn.

Fietstunnel en geluidsschermen

De constructie lijkt op deze op het kruispunt met de Liersesteenweg, maar is niet identiek. “Zo wordt een aparte fietstunnel aangelegd aan de oostzijde van het kruispunt zodat fietsers het kruispunt niet meer moeten oversteken maar veilig, vlot en met een minimum aan extra afstand de R6 kunnen passeren. Verder worden er geluidsschermen voorzien ter hoogte van het kruispunt om de geluidsoverlast voor de wijk Otterbeek te milderen", aldus Wegen en Verkeer.

Een gedetailleerd overzicht van de hinder tijdens de eerste drie fases is beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/mechelen.