Heraanleg Gandhiwijk gaat nieuwe fase in 30 juli 2018

02u37 0 Mechelen De heraanleg van de Mechelse Gandhiwijk gaat op 6 augustus een nieuwe fase in. De Ivo Cornelis-, Kardinaal Cardyn- en een deel van de Mahatma Gandhistraat worden dan heraangelegd.

De werken starten in het begin van de Gandhistraat, aan de Jubellaan. Van daaruit werkt de aannemer naar de Zandweg en de Ivo Cornelisstraat toe. Ook het woonerf Gandhistraat 124 tot 142 en de tijdelijke weg in het verlengde van de Cornelisstraat worden mee aangepakt.





Omleidingen

Vanaf januari wordt de Cornelisstraat, tussen de Gandhistraat en de Kardinaal Cardynstraat, heraangelegd. In de aangrenzende woonerven worden de nutsleidingen vernieuwd.





In de derde en laatste fase, van april tot oktober 2019, worden de Kardinaal Cardynstraat en de Ivo Cornelisstraat, tot en met het kruispunt met de Abeelstraat, aangepakt. "Tijdens de werken kunnen straten en woningen moeilijk bereikbaar zijn. Hou rekening met omleidingen in de wijk. Fietsers en voetgangers zullen altijd doorkunnen en ook De Lijn blijft de wijk bedienen", zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA).





Verder vernieuwen

Ook de vernieuwing van de sociale appartementen gaat verder. "In de Gandhiwijk werden al 351 woningen en appartementen gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. De komende jaren gaat de vernieuwing verder", besluit Woonpunt-voorzitter Alexander Vandersmissen (Open Vld). (WVK)