Helpertjes Rode Kruis krijgen brevet. “Knap om te zien!” Wannes Vansina

16 maart 2019

10u27 0

De 10- tot 12-jarige cursisten van het Rode Kruis in Muizen hebben vrijdagavond hun brevet in ontvangst genomen. De kinderen volgden de cursus Helpertjes: 16 uren opleiding met 158 pagina’s theorie. Heel intensief dus, maar intussen hebben ze wel de principes van eerste hulp onder de knie. Jeugdschepen Abdrahman Labsir kwam de brevetten uitreiken. “Het is knap om te zien dat men op zo’n jonge leeftijd al zo’n groot maatschappelijk engagement wil aangaan”, loofde hij. De kinderen worden nu aangemoedigd om door te groeien naar ‘Eerstehulpexpert’. De jaarlijkse cursussen van het Rode Kruis starten telkens in oktober. Meer info hier.