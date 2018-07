Heilige Geesthuis maakt kans op Onroerenderfgoedprijs 04 juli 2018

De Heilige Geestsite in hartje Mechelen maakt kans op de Onroerenderfgoedprijs 2018, een prijs waarmee Vlaanderen mensen die erfgoed op een goede manier beheren beloont. Het project herstelde het Heilige Geesthuis in 2016 in ere en bezorgde De Maan een nieuw theater. "Het historische deel van het gebouw is aangevuld met een nieuwbouwvolume dat conceptueel en vormelijk een meerwaarde vormt. Er zijn twee theaterzalen, een repetitieruimte en een café in ondergebracht. De meest kwetsbare gedeeltes van het gebouw hebben hierdoor ruimte om opnieuw te schitteren. Door een verbinding te maken met het cultuurplein achter de site is er een bijzondere dynamiek gecreëerd tussen het erfgoed en de stad, waardoor de hele buurt opleeft", aldus onroerend erfgoed. De externe jury nomineerde verder schoenfabriek Eperon d'Or in Izegem en belevingscentrum Het Moment in Scherpenheuvel-Zichem. Elke laureaat wint een bedrag van 2.500 euro. De uiteindelijke winnaar ontvangt daarbovenop een bedrag van 12.500 euro. (WVK)